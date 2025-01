Supposée pénurie de sucre : la CSS assure disposer de 60 000 tonnes de sucre en stock

XALIMANEWS-La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) dispose de stocks suffisants pour répondre à la demande du marché sénégalais, a affirmé, hier mardi, son directeur général, Guillaume Ranson.

« Je veux dire à la population, notamment les consommateurs sénégalais, que la CSS dispose suffisamment de stocks pour approvisionner correctement le marché sénégalais et même les événements majeurs à venir », a-t-il déclaré lors d’un point de presse, précédé d’une visite guidée des installations de l’entreprise.

En présence du directeur régional du commerce intérieur de Saint-Louis, Ousmane Diallo, M. Ranson a précisé que la CSS détient plus de 60 000 tonnes de sucre en stocks, réparties entre 15 000 tonnes à Dakar et plus de 45 000 tonnes à Richard-Toll, où se situent ses usines au Sénégal.

Il a rappelé que l’entreprise a lancé la récolte en novembre 2024 et que, sur une période de deux mois, plus de quarante mille tonnes de sucre ont déjà été produites.

Le directeur général a également réfuté les rumeurs de pénurie de sucre ou de tensions sur les stocks, qualifiant ces spéculations de non fondées.

De son côté, Ousmane Diallo, directeur régional du commerce intérieur de Saint-Louis, a affirmé être rassuré sur l’approvisionnement du marché pour les six prochains mois.

« Nous avons constaté aujourd’hui qu’il y a suffisamment de stocks au niveau de la CSS, qui assure la production en sucre sur le territoire national. Les prévisions montrent qu’il y a une quantité assez suffisante pour approvisionner correctement le marché », a-t-il indiqué.

M. Diallo a critiqué les déclarations de certains acteurs du commerce visant à susciter des spéculations pouvant inciter l’État à ouvrir le marché à des importations concurrentes.

Il a par ailleurs souligné que des contrôles réguliers sont effectués sur les marchés, car le secteur du sucre « constitue un enjeu pour la sécurité nationale ».