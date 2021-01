XALIMANEWS : le président de la commission des finances de l’assemblée nationale Seydou Diouf et l’ex gardien des sceaux, Ismaila Madior Fall tentent « maladroitement » de barrer la route à leur mentor politique pour leur ambition personnelle, titre le journal l’Exclusif. Pour Ismaila Madior Fall : « la réflexion doit « porter sur » l’amélioration du statut que par une clarification des rapports entre la ville et la commune ou alors une suppression des communes et la conservation d’une seule et unique collectivité locale qui sera la ville, comme c’était jusqu’en 1996″. Emboitant le pas à Ismaila Madior Fall, Seydou Diouf dira : « S’il y a une réforme à porter…, c’est bien la suppression des trois communes…. Quand on crée une collectivité, c’est qu’il y a une identification d’une communauté par rapport à un espace territorial bien défini ».

