Une version contestée par le Dg de Mina hôtel. Ce dernier a indiqué avoir donné le pouvoir le 23 juillet 2014 à Mafal Fall de céder le droit de bail avant de faire une subdélégation à Mouhamadou Touré le 23 mars 2015. Par conséquent, il revenait à Mafal Fall « de conclure et de signer tous mes compromis et acte de cession, fixer les modalités et conditions de cession et du paiement du prix, comparaître devant tout notaire, toucher et recevoir les sommes qui seraient dues au titre de la cession« .

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy