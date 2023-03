Dans la plainte il est mentionné que le personnel de l’ambulance de Suma Assistance qui transportait le défunt, a demandé à celui-ci s’il était membre de Pastef. Et qu’à cause de sa non appartenance à Pastef, il a été négligé sous prétexte que la priorité pour la clinique est de prendre en charge les militants du parti de Ousmane Sonko. La plainte fait aussi mention d’un contrat qui serait lié entre Pastef et Suma.

