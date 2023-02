«Le Groupe Wal Fadjri entend déposer deux recours pour l’annulation de cette mesure illégale et pour la levée immédiate de cette suspension délictuelle. Toujours sur le plan judiciaire, le Groupe Wal Fadjri va déposer deux plaintes. Une, contre Babacar Diagne pour abus de pouvoir et une autre contre tous ces énergumènes qui appellent à attenter contre Wal Fadjri qui a d’ores et déjà pris ses dispositions pour renforcer la sécurité de son personnel et de ses locaux», lit-on dans la note.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy