Suspension des permis de construction dans les régions de Dakar et Thiès : Le gouvernement envisage une main-levée conditionnelle

XALIMANEWS-Le Secrétaire général du gouvernement a publié une note pour faire le point sur la suspension des permis de construction dans plusieurs zones. Ces suspensions concernent des zones désignées comme « BOA, Hangars des Pèlerins, Recasement 2, EOGEN 1 et EOGEN-Extension », ainsi que des Plans d’Urbanisme de Détail (PUD) situés dans des localités telles que Mbour 4, la Nouvelle Ville de Thiès, la Bande nord des filaos de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane-Peulh, et plusieurs autres pôles urbains, comme Diacksao-Bambilor et Daga-Kholpa.

Selon le communiqué, une levée de suspension pourrait être envisagée pour certaines zones, sous conditions strictes. « Les titulaires de droits sur ces zones sont invités à remplir un formulaire d’identification de lots et à le déposer auprès de la Direction Générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DGSCOS), située à la VDN, ou auprès des brigades zonales à Mbour, ou à transmettre leur dossier par email. Après analyse et validation de la conformité des documents, un quitus tenant lieu de main-levée sera délivré au cas par cas. »

Pour les zones comme la Nouvelle Ville de Thiès et Ndiébène Gandiole, les décisions concernant les parcelles seront communiquées ultérieurement aux bénéficiaires. Le communiqué précise également que pour les lotissements situés à EGBOS, ainsi que dans les pôles urbains de Diacksao, Bambilor, Déni Birame Ndao, Yenne et Daga Kholpa, les travaux du Comité compétent sont encore en cours. Les décisions finales seront prises après ces travaux.