« Ce que j’avais dit en 2021 et je le réitère. J’ai toujours invoqué mon droit légitime et constitutionnel à la résistance et jusqu’à la fin de ma vie, je résisterai. Personne ne peut m’empêcher, s’il plaît à Dieu, d’être candidat en 2024 et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d’emprisonnement dans ce dossier-là » a déclaré Ousmane Sonko.

