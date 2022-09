En célébrant le centenaire du retour de Mawdo au Créateur sous les orientations et directives de son khalife, Seydi Aboubacar Sy Mansour, la Cellule Zawiya Tijaniyya (Cezat) interpelle les bases intellectuelles, spirituelles, stratégiques, tactiques, etc. de El Hadji Malick Sy qui ont fondé la réussite de son projet de transformation sociétale. «Quelle méthodologie ou démarche globale, quelle part d’héritage omarien, socioculturel ont contribué à la réussite du projet malickien ? » «Comment Maodo a pu contourner le projet colonial qui était l’antithèse de sa volonté de changement qualitatif ?» La Cezat entend interroger toutes ces problématiques dans le cadrede son fidèle compagnonnage avec le Mawlid au cours de l’édition 2022 de la célébration de la naissance du Sceau des créatures. Sous ce rapport, la Cezat se propose de revisiter «l’éthique et la morale dans la démarche de Seydi El Hadji Malick Sy». Selon le coordonnateur de la Cellule Zawiya Tijaniyya, Abdoul Hamid Sy Al Amine, «ces deux valeurs de nos traditions, aussi bien islamiques que sociales, constituent, de nos jours, des interrogations dont la portée existentielle le dispute à l’urgence à leur apporter des réponses adaptées. Par ailleurs, elles comportent des enjeux majeurs pour le destin de notre société dans la complexité des rapports des différentes civilisations». Il explique qu’«en effet, l’éthique et lamorale sont deux ressources qui se raréfient de plus en plus dans une société sénégalaise en proie aux effets néfastes de la mondialisation. Dans cette impasse sociale, les Sénégalais sont en quête de repères, de balises, pour parler comme les gens de mer, pour être aptes à naviguer favorablement et échapper aux houles sociales qui la tirent vers un avenir incertain».

Pour répondre à ces questionnements et dans le contexte de la commémoration du centenaire de sa disparition, la Cezat entend revisiter, dans la foulée des manifestations du centenaire du rappel à Dieu de Maodo, la vie et l’œuvre de ce chantre du Prophète (Psl) à l’aune des valeurs cardinales que sont l’éthique et la morale. Elle se propose ainsi de mobiliser les ressources intellectuelles de la Hadra pour discuter des «œuvres et du vécu de Seydi El Hadji Malick» qui ont contribué à façonner le profil de modèle du saint homme en matière de comportement social et de leadership organique. Et sous la forme d’un symposium d’une journée, la Cezat organisera donc, le samedi 1er octobre 2022, à l’Amphithéâtre Serigne Babacar Sy de l’esplanade à mosquées de Tivaouane, un cycle de communications et de discussions.

Maodo : Cent ans après son rappel à Dieu

Voilà 100 ans que disparaissait El Hadj Malick Sy, khalife de la Tijaniyya, grand éducateur doublé d’un mystique, réformateur inébranlable de la foi islamique dans des contrées où l’islam avait fini, avant même d’avoir commencé à livrer tous ses fruits, de devenir une relique, tant le poids des traditions avait édulcoré toute la beauté et la sacralité de son message. D’après Abdoul Hamid Sy Al Amine, «ce message est porté parfois par une classe maraboutique plus soucieuse de renverser l’ordre social jusqu’ici dominé par le règne des «Ceddo» (aristocratiespaïennes). Il adopta une démarche de (que par la) transformation profonde des bases de la société en s’appuyant sur (par) l’éthique et la foi». Il rappelle qu’«en s’installant à Tiwaawan, Seydi El Hadji Malick Sy s’employa résolument à cette tâche surhumaine de 1902 à sa mort, en 1922. Il récolta incontestablement des résultats édifiants. Il gagna irrémédiablement sa place parmi les élus qui contribuent, épisodiquement, au raffermissement et à la consolidation des préceptes de l’Islam originel, porté par le Prophète (Psl) à travers son fameux hadith : «Allah envoie à la communauté des croyants tous les cent ans celui qui lui renouvellera Sa religion»». Cent ans aprèssa mort, le foyer de Tiwaawan qu’il a allumé continue de porter haut le flambeau de la Tijaniyya au Sénégal et dans le monde et partant, l’héritage fécond d’un islam respectueux des enseignements du Livre saint et des enseignements de l’Envoyé ultime.