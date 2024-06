Tabaski 2024 : Direct Aid dégage une enveloppe de 100 millions FCfa pour soulager les ménages vulnérables

XALIMANEWS-Dans le cadre de sa mission d’assistance aux populations en situation de vulnérabilité, l’ONG humanitaire Direct Aid Society (DAS) a organisé, le 14 juin 2024, une activité au cours de laquelle 110 moutons ont été offerts à des familles défavorisées.

Selon le directeur de l’Ong Direct Aid Society c’est une tradition perpétuée depuis plus de vingt ans au Sénégal.



« Nous sommes là ici aujourd’hui pour une distribution symbolique de moutons en faveur de 110 familles de la région de Dakar. C’est le lancement des activités de notre programme tabaski 2024 qui vise huit régions du Sénégal notamment la région naturelle de la Casamance, Dakar, Kaolack Matam, Diourbel, St Louis pour aider des milliers de personnes durant cette période qui est très importante pour les musulmans de manière générale. Donc on a voulu par ce geste, témoigner notre solidarité envers nos frères musulmans, les handicapés, les orphelins les ménages vulnérables, en distribuant un bon nombre de moutons et de bœufs », a expliqué Mohamed Ahmed Sneiba qui souligne qu’une enveloppe de 100 millions de francs cfa a été dégagée cette année pour la circonstances. M. Sneiba d’ajouter que l’Ong compte élargir chaque année la carte des bénéficiaires de ces dons de moutons et de bœufs à travers le Sénégal.

De son côté Mohamed Elimane Lo, responsable de la communication à la Haute autorité du Waqf s’est dit honoré que le Waqf soit associé à cette cérémonie avant de saluer ce geste qui soulage la population en situation de vulnérabilité : « c’est une tradition qui est respectée depuis plusieurs années par l’ONG Direct Aid qui est donc renouvelée aujourd’hui. Nous ne pouvons que féliciter l’organisation pour sa constance, pour sa solidarité et sa proximité à l’endroit des populations vulnérables et je dois même dire que la Haute autorité du Waqf a bénéficié d’un lot qu’il va distribuer à des populations qui ont l’habitude de nous solliciter dans des situations de ce genre. Encore une fois, toutes nos prières accompagnent l’ONG pour qu’elle puisse continuer ce geste tant que la population en aura besoin, également excellente fête de tabaski à toute la population », a-t-il soutenu.

Invité par Direct Aid, Ndené Ndao, chef de la Division des Partenariats et des ONG du ministère de l’intérieur, a rappelé qu’il travaille avec l’ONG depuis 4 ans. Ainsi, précise-t-il, cette initiative fait partie d’un programme d’investissement que le ministère valide. « Je salue cette action entreprise par l’organisation au profit des populations vulnérables et celà vient à point nommé parce quu’hier (le 13 juin NDLR) que le Président de la république a procédé à la baisse des produits de grande consommation et si nous voyons une ONG qui aide la population dans leur besoin de survie, je pense que celà entre en droite ligne avec les orientations du gouvernement et c’est pourquoi également nous sommes honorés de prendre part à cette activité. Je dois également dire et préciser que l’ONG a beaucoup aidé les populations au Sénégal, pas plus que lors des inondations passées, ils ont procédé à une activité de ce type à Kaffrine pour soulager la population qui étaient dans les eaux et ils le font également avec d’autres ministères. Les campagnes de chirurgie de la cataracte, des distributions de vivres, des centres d’orphelinats qu’ils entretiennent, des centres socio-éducatifs pour accompagner et surtout suivre les orphelins qui sont très bien entretenus. Nous avons été au niveau de leurs centres pour vérifier ce qu’ils sont en train de faire en termes d’éducation et je pense que c’est une grosse enveloppe qu’ils dégagent chaque année au Sénégal et c’est des milliards qu’ils dégagent au Sénégal pour soulager les populations. Et aujourd’hui c’est une activité parmi tant d’autres j’en sais beaucoup pour avoir été un peu partout sur le terrain pour vérifier ce qu’ils sont en train de faire et pour également avoir eu connaissance des rapports d’activités qu’ils déposent auprès des autorités administratives. Je voudrais aujourd’hui saluer cette activité et ce geste qu’ils ont fait à l’endroit des populations et des personnes vulnérables », a expliqué M. Ndao.

Les bénéficiaires de cette distribution qui a eu lieu au stade de Castor, ont grandement apprécié ce geste et ont invité les autres ONG à emboîter le pas à Direct Aid Society pour soulager les populations dans le besoin surtout en cette veille de Tabaski.

AS