Avec des statistiques, il enchaîne : «A la date du 20 juin 2022, le suivi des effectifs de moutons présents au niveau des 205 marchés et points de vente des régions du Sénégal a permis de recenser un cumul national de 376 401 têtes de moutons présentées contre 363 051, soit une différence positive de 13 350 têtes.» Et la capitale reste la zone la plus servie. «72 mille 286 têtes de moutons ont été recensées au total dans la région de Dakar pour cette période, contre 48 568 sujets en 2021, soit un surplus de 23 718 têtes», poursuit-elle, en soutenant qu’un «effectif total de 85 477 sujets a été enregistré à partir des postes de contrôle contre 83 558 en 2021, soit un surplus de 1919 sujets». Cette situation est aussi favorisée par des «entrées massives de moutons en provenance de la Mauritanie», «la contribution de l’offre locale de moutons». «Cette dynamique sera progressivement maintenue et renforcée pour une bonne disponibilité ainsi qu’une accessibilité des moutons de Tabaski au profit des populations, sur l’ensemble du territoire national», note Aly Saleh Diop. Mais l’on est encore loin du compte. «Les besoins en moutons de Tabaski cette année restent maintenus à 810 000 têtes dont 260 000 pour la région de Dakar», précise le ministre. Vu l’embargo qui pèse sur Bamako, les autorités doivent échafauder d’autres plans pour combler le gap laissé par les éleveurs maliens. L’Etat a décidé de mettre en place des mesures incitatives et des facilités comme les exonérations sur les taxes d’importation pour attirer les Maliens. Ces décisions devraient provoquer la baisse du prix de la bête.

