XALIMANEWS: La Communauté des disciples de Baye Niass de la région Dakar a décidé d’annuler la prière collective de l’Aïd el Kébri prévue, mercredi, à l’école Seyda Mariama Niass, pour cause de la ’’propagation fulgurante’’ de la Covid-19 au Sénégal et ’’particulièrement’’ dans la capitale sénégalaise. ’’La Coordination régionale de la Jamhiyatu Ansaarud Dîn qui regroupe les groupements des départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque (…) a décidé d’annuler cette année (…) l’organisation de la prière collective de l’Eid El Kabir appelée Tabaski’’, indique un communiqué transmis à l’APS. Cette mesure a été prise sous l’autorité du Khalife général de la Faydatou Tidianiya Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass et de son représentant à Dakar, Cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahim Niass, a précisé la Coordination dans la même source. Selon elle, ’’cette importante décision est prise à cause de la propagation fulgurante de la Covid-19 au Sénégal et particulièrement à Dakar ces derniers jours’’. La coordination de la Jamhiyatu Ansaarud Dîn ’’prie Allah le Tout-puissant pour l’éradication de cette pandémie au Sénégal et dans le monde’’ et incite également les populations au ’’respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaire’’.

