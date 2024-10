Tamba : Trois mois de prison requis contre Bougane Guèye Dany

XALIMANEWS- A Tamba, lors du procès de Bougane Guèye Dany, ce mercredi, le substitut du Procureur a requis 3 mois de prison contre le leader de Gueum Sa Bop.

La patron de D-médias devrait payer, en sus, une amende de 500.000 FCFA.

Le parquet a, ainsi, constitué la culpabilité de Bougane pour les chefs de prévention de refus d’obtempérer, de rébellion et d’outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions.

«Il faut que les décisions prises par ceux qui sont chargés d’assurer la sécurité soient respectées. À Semmé, le cortège est passé sans difficultés. Cependant, à Tourimé les gendarmes lui ont donné l’ordre d’immobiliser leurs véhicules et Bougane Guèye Dany a refusé », a déclaré le ministère public. Avant de poursuivre: «Le comportement de Bougane Guèye Dany est constitutif du délit de refus d’obtempérer que les deux agents étaient en tenue d’apparat. Il devait s’arrêter et respecter les instructions reçues. Concernant la rébellion, le capitaine lui a ordonné de ne pas franchir le périmètre de sécurité. Ce que Bougane Guèye Dany voulait pas accepter. Et, il y a eu des échauffourées ».

Pour ce qui concerne l’outrage, le maître des poursuites estime que «Le prévenu a répondu aux gendarmes en leur disant ‘’Dites à vos supérieurs que je serai à Bakel’’. Cela veut dire que ‘’vous gendarmes, détenteurs de la force publique, avec vos armes et moyens qui ont été mis en votre disposition, je vais continuer ma route’’. En réalité, Bougane Guèye Dany a cherché à les humilier. Même devant la barre, il disait ‘’un petit gendarme m’a fait ceci, un petit gendarme a fait cela’’ ».

Pour le Parquet, Bougane Guèye Dany «a forcé le passage avec violences et voies de fait. Puis, il y a eu des échanges de propos entre lui et les pandores alors que ses droits du prévu n’ont pas été violés ».