Le 4 novembre, le Saint-Père a nommé Mgr Paul Abel Mamba évêque du diocèse de Tambacounda. Le natif de Cabrousse, dans le département d’Oussouye (Casamance), ne sera pas en terrain inconnu, rapporte Lacroix Africa. Mgr Paul Abel Mamba n’est plus l’évêque de Ziguinchor. Il a été nommé, jeudi 4 novembre, par le pape François, évêque de Tambacounda au Sénégal oriental. L’ancien évêque de Ziguinchor va succéder à Mgr Jean-Noël Diouf dont la démission pour raison de santé a été acceptée par le pape François en 2017. Né le 5 décembre 1960 à Cabrousse-Nialou dans le diocèse éponyme, Mgr Paul Abel Mamba a principalement suivi ses cursus scolaires et académiques dans les petit, moyen et grand séminaires de Brin, à Ziguinchor et le grand séminaire de Sébikotane, à Dakar. Ordonné prêtre le 8 avril 1988, il sert dans son diocèse pendant trois ans comme professeur d’histoire et de géographie au petit séminaire. Le père Paul Mamba occupera aussi les fonctions d’économe au moyen séminaire Notre Dame. Le 27 juillet 2010, il est nommé administrateur du diocèse de Ziguinchor. Moins de deux ans après, il en devient l’évêque le 21 avril 2012 de la même année. « Rien est impossible à Dieu » Transféré à Tambacounda, Mgr Paul Abel Mamba dont la devise sacerdotale n’est « rien est impossible à Dieu » (Luc 1, 37), ne va pas en territoire inconnu dans le plus grand diocèse du Sénégal, en termes de superficie (75 500 km2). Il y a passé une quinzaine d’années, occupant de nombreuses fonctions diocésaines. Envoyé en mission en 1991 dans ce diocèse dont il a désormais la charge pastorale, il a occupé les fonctions de directeur du petit séminaire de Tambacounda 1991 à 1993. Il a assumé les fonctions d’économe du diocèse de Tambacounda de 1995-2004 et de responsable de la Caritas diocésaine de 2004-2006 ; puis prend en 2006 une année sabbatique d’étude au Centre Sèvre à Paris. Apôtre de la paix De retour à Ziguinchor, Mgr Mamba occupera le poste de vicaire à la paroisse des Martyrs de l’Ouganda de Colobane, de 2007 à 2008. Il occupera aussi les charges de vicaire général chargé du temporel et de l’action sociale, de 2007 à 2010 avant d’être nommé administrateur de la paroisse des Martyrs de l’Ouganda (Ziguinchor) jusqu’à sa nomination comme administrateur apostolique du diocèse de Ziguinchor. Mgr Paul Mamba, occupe les fonctions de président du Comité Interdiocésain National des Pèlerinages Catholiques, en remplacement de Mgr Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar. Dans le diocèse de Ziguinchor, en proie à une crise vieille de plus de trois décennies, il n’a cessé d’appeler les parties impliquées (État et Mouvement des forces démocratiques de Casamance) à discuter pour trouver une paix durable.

