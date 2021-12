Donner une tribune à une victime et condamner le cyberharcèlement est louable, mais le geste altruiste de la chaîne a été ternie par une erreur. Et cette dernière n’est pas des moindres. Plus tôt dans la soirée, alors que Cyril Hanouna annonçait ses invités sur le plateau de l’émission 6 à 7, la photo d’un développeur web, David Tangui, a été transmise à l’écran pour illustrer “le gars qui était derrière Eric Zemmour et dont tout le monde a parlé”. Lui aussi est noir et porte ses cheveux courts mais ce n’était pas lui que l’on voyait ce week-end au Parc des expositions de Villepinte. Sa faute ? Être le presque homonyme du militant zemmourien.

