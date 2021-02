XALIMANEWS- L’islamologue Tariq Ramadan a été placé en détention provisoire le 02 février 2018 pour « viol » et » viol sur personne vulnérable ». Trois années après, il se souvient de cet épisode de sa vie. Et c’est sur sa page Facebook qu’il est revenu sur cette affaire clamant toujours son innocence: « Il y a exactement trois ans, j’entrais en prison pour des crimes que je n’avais pas commis. Innocent, emprisonné, j’allais commencer une autre vie, suivre un nouveau chemin et, au fond du couloir, je pressentais un nouveau matin, un nouveau soleil, un nouveau regard…J’ai perdu des présences et gagné des cœurs, j’ai oublié l’absence des « amis » et senti l’amour des fidèles, j’ai appris à ignorer les juges et leur condamnation et à faire confiance à l’Unique et à Son pardon. Et aujourd’hui je sens le besoin de Lui dire, et de vous dire, du fond du cœur, Merci », a-t-il indiqué.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy