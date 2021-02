XALIMANEWS – Selon le professeur Didier Raoult, la France a du mal à identifier les variants du SARS-CoV-2 ou Covid-19. La deuxième économie européenne est classée 31e sur 70 pays selon le taux de séquençage génomique par rapport au nombre de cas d’infections, déclare le professeur marseillais citant un rapport de l’International Journal Of Infection Diseases. L’Hexagone est dépassé notamment par quatre pays africains dont le Sénégal, l’Egypte et le Congo, écrivent nos confrères de Financial Afrik. Rapportés au nombre de morts de Covid-19, la France est reléguée au 71e rang mondial, derrière 18 pays africains, selon des travaux complémentaires conduits par le professeur Raoult, rappelant les Français à faire preuve de modestie. Pour l’infectiologue marseillais, la France est «tiers-mondialisée» sur cet aspect-là. Le séquençage génomique est une technique de biologie moléculaire, qui lit une à une les 30 000 «lettres» du génome du SARS-CoV-2, pour déterminer s’il a muté et quelle est son origine géographique… Depuis septembre, des variants du SARS-CoV-2 ont été identifiés en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, au Brésil et au Danemark.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy