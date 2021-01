En tout état de cause, et face aux velléités répétées du pouvoir de museler l’opposition, Taxawu Senegaal lance un appel à la vigilance et à la mobilisation pour la défense de la démocratie et des libertés publiques. Fait à Dakar, le 4 janvier 2021 La Cellule de Communication

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy