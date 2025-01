Tchad ; la base militaire d’Abéché officiellement rétrocédée par la France ce samedi

XALIMANEWS-Au Tchad, le retrait progressif des forces armées françaises marque une étape importante avec la rétrocession de la base militaire d’Abéché, située dans la troisième ville la plus peuplée du pays. Cette localité, profondément marquée par les séquelles de la colonisation française, voit ce départ comme un tournant significatif dans son histoire.

Au Tchad, le retrait des militaires français avance rapidement après la décision des autorités tchadiennes, le 28 novembre, de rompre les accords de coopération en défense et sécurité. Après le départ des avions de chasse d’Adji Kosseï le 10 décembre et l’évacuation de la base de Faya, la base d’Abéché est également vidée. Le matériel militaire est progressivement retiré, et une cérémonie officielle est prévue ce samedi 11 janvier. Le ministre tchadien des Armées, Issakha Maloua Djamous, s’est rendu sur place la veille pour superviser les préparatifs.

Pour de nombreux habitants, cette restitution symbolise une avancée vers une souveraineté renforcée et une rupture avec le passé colonial. La cérémonie officielle de remise des clés est prévue ce samedi 11 janvier en début d’après-midi.