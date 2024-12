Tchad : Une commission sera chargée de superviser la dénonciation de l’accord militaire avec la France

XALIMANEWS-Le gouvernement tchadien a instauré une commission chargée de gérer la dénonciation de l’accord de coopération militaire entre le Tchad et la France, a rapporté RFI ce jeudi.

Selon Radio France Internationale, la commission composée d’une vingtaine de membres provenant du gouvernement et de la présidence, suivra la décision du président Mahamat Idriss Déby de mettre fin à cet accord, jugé « obsolète » et « sans valeur ajoutée ».

D’après toujours le média hexagonal, a première mission de la commission sera de notifier officiellement aux autorités françaises la dénonciation de l’accord militaire, de la convention régissant la présence des soldats français sur le sol tchadien, ainsi que de ses annexes. Elle devra également élaborer un plan de travail pour mettre fin aux obligations prévues par la convention, gérer les aspects juridiques, sécuritaires et logistiques de la rupture, et coordonner avec la France le retrait ordonné des soldats français stationnés à N’Djamena, Abéché et Faya-Largeau, ainsi que de leur matériel.

Placée sous l’autorité du Premier ministre, la commission sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah. Ce dernier se trouvait à Bangui, le 4 décembre, pour informer les autorités centrafricaines du report de la visite de Mahamat Idriss Déby, initialement prévue pour aujourd’hui et demain. Le voyage a été repoussé pour des raisons non précisées par la présidence tchadienne, mais selon plusieurs sources, ce retard serait lié à la gestion des suites de cette décision.