XALIMANEWS- Pour son premier passage à l’antenne, consacré à la campagne électorale, Idrissa Seck a voulu convaincre qu’il est l’homme du moment, notamment face aux nombreux enjeux socio économiques.

Il revient, par ailleurs, sur sa collaboration avec Macky Sall et dit ne pas regretter d’avoir fait le bon choix de pacifier, dialoguer et de servir son pays en lieu et place d’une place d’une opposition radicale.