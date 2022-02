Avant sa victoire en Australie, le fantastique gaucher était absent des courts pendant plus de quatre mois pour soigner une blessure au pied gauche et avoir contracté le coronavirus en fin d’année dernière. « Cela fait des années que je joue plutôt peu. On me demande si je vais encore réduire le nombre de mes apparitions mais si je les réduisais encore davantage, je ferais aussi bien de quitter le tennis, a-t-il constaté. Ce tournoi (celui d’Acapulco) est l’un de ceux où historiquement j’ai eu des bonnes sensations. » A rappelé l’Espagnol. Quand le corps ne suit plus.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy