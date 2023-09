Vainqueur en trois sets (6-4, 6-3, 6-4) face à son compatriote ce mercredi après-midi, Medmedev qui a souffert de la canicule, a lancé en plein match : « Un joueur va mourir et ils verront », dans ses propos relayés par RMC Sport. Le tennisman de poursuivre en conférence de presse, « On transpire tellement, on utilise tellement de serviettes, que les marques rouges que j’ai sur le visage (sur le nez, les pommettes et autour de la bouche, ndlr) ne sont pas des brûlures du soleil, mais parce que je n’ai plus de peau », a souligné le vainqueur de l’US Open en 2021, en ajoutant que le visage de son adversaire du jour Andrey Rublev était dans le même état.

