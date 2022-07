S’il reste incontestablement des dysfonctionnements à identifier et des questionnements à lever, puisque les deux versions officielles se contredisent catégoriquement – sur les ordres de mission ou les formalités accomplies en amont de l’arrivée des 49 soldats – il faut rappeler que les autorités ivoiriennes et maliennes sont en contact depuis dimanche. Depuis dimanche, Abidjan martèle que les 49 hommes sont des soldats réguliers venus soutenir la Minusma. Et cela n’a pas empêché Bamako de répondre, en substance : « Non, pour nous, ce sont des mercenaires », et d’annoncer qu’ils seraient traduits en justice. Bamako a déjà pris le parti de la défiance, voire de l’hostilité vis-à-vis de son voisin ivoirien. Choisir l’apaisement, ce serait donc faire machine arrière.

On notera quand même la déclaration hésitante d’un porte-parole des Nations unies à New York hier qui, s’il n’a pas démenti l’appartenance des 49 soldats ivoiriens à ce dispositif NSE, fréquent dans les opérations de maintien de la paix, n’a pas été en mesure de préciser ni leur rôle exact ni leur lien contractuel avec la société privée SAS, elle-même sous-traitante de la Minusma. Un très haut responsable des Nations unies, à New York, a quant à lui affirmé à RFI, sous couvert d’anonymat, que les soldats ivoiriens n’étaient pas NSE. Des déclarations contradictoires et confuses qui, vu le contexte, renforcent le doute. Abidjan demande en tout cas à Bamako de libérer « sans délai » les militaires ivoiriens « injustement arrêtés ».

