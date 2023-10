« De toute évidence, les calculs politiciens et les manœuvres d’appareil ont pris le dessus sur les objectifs initiaux de la coalition Yewwi Askan Wi qui s’était engagée à rassembler les forces politiques pour servir l’intérêt national, en mettant en œuvre des politiques de rupture avec les pratiques du passé. En tout état de cause, Taxawu Senegaal reste sur sa ligne de rassemblement et est déterminée à défendre les intérêts des Sénégalais à l’intérieur et en dehors de l’Assemblée nationale », disent-ils.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy