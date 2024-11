Tensions entre Macky Sall et Amadou Ba : « C’est une question d’argent qui les oppose », selon Adama Faye

Lors de son passage dans l’émission Grandes Gueules de la chaîne télévision privée Sen Tv diffusée ce vendredi, Adama Faye, beau-frère de l’ex-président Macky Sall, a porté publiquement des accusations de corruption impliquant l’ancien chef de l’État et son ancien Premier ministre, Amadou Ba. Selon lui, l’argent serait à l’origine des tensions entre la tête de liste de la coalition Takku Wallu Senegal et celui qui dirige la coalition Jamm ag njariñ.

« C’est une question d’argent qui oppose les deux hommes. Je l’ai su à travers Macky Sall », a déclaré Adama Faye.

Cette révélation a suscité une réaction de l’ancien Premier ministre, soutien du parti au pouvoir Pastef sur les réseaux sociaux. Aminata Touré a exprimé son indignation face à ces accusations de corruption au sommet de l’État, d’autant plus qu’elles viennent d’un proche de l’ex-président. Elle écrit sur sa page Facebook : « Les propos de Adama Faye, beau-frère de l’ancien Président Macky Sall rapportant publiquement des faits de corruption entre Macky SALL et son ancien Premier Ministre Amadou BA sont d’une extrême gravité!

Les Sénégalais doivent être édifiés sans délai sur cette dénonciation publique jamais vue au Sénégal impliquant un ancien président et son Premier ministre ».

Pour le moment, ni Macky Sall ni Amadou Ba n’ont réagi publiquement à ces déclarations.

