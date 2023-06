« Dans le cadre de l’internationalisation de la mobilisation contre les dérives du Président Macky Sall, je pars en mission Fast Track de 72h pour le compte de l’opposition en France, Suisse et Italie à la rencontre d’organisations internationales très préoccupées par la situation nationale. Nous dénonçons l’emprisonnement des militants, responsables de l’opposition et des journalistes. Tous debout pour la préservation et la Défense de la démocratie et des Libertés », déclare-t-il.

