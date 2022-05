Ses cris avaient ameuté le voisinage et le mis en cause avait pris la fuite après lui avoir porté des coups de couteau à l’épaule droite, au thorax et au cou, avant de lui intimer l’ordre de s’allonger aux fins de l’égorger. Selon Libération dans sa parution de ce samedi, l’enquête ouverte par la police vient de porter ses fruits car le présumé bourreau a été arrêté, hier vendredi, aux environs de 18 heures 30, sur les mêmes lieux. Et c’est une planque qui a permis aux policiers de l’arrêter, après qu’il ait tenté de s’en prendre à une fille.

