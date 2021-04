XALIMANEWS- Entre la date du 31 janvier 2022 au plus tard, défendue par la majorité, et celle de décembre 2021 proposée par l’opposition, la tenue des élections locales est très incertaine. A Ngor Diarama hier, les 4 heures de concertations n’ont pas suffi pour arrondir les angles entre les acteurs politiques. Le statut quo a été acté par l’équipe du Pr Babacar Kanté qui a constaté que ni la majorité ni l’opposition ne veulent faire des concessions dans leurs positions. La question est donc sur la table du président de la République, conformément à la loi en cas de désaccords dans les concertations sur le processus électoral. Une situation que la majorité impute à l’opposition. «Ils veulent coûte que coûte superposer les opérations, notamment la revue du Code électoral, les inscriptions sur les listes et escamoter totalement les raisons pour lesquelles nous sommes là depuis pratiquement 2 ans, c’est-à-dire l’évaluation du processus électoral. L’opposition veut une chose et son contraire. C’est du dilatoire», a dénoncé Benoît Sambou, chef du pôle de la majorité, joint à la fin de la réunion.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy