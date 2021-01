ADVERTISEMENT

Une fois l’e?motion s’est estompe?e, voici l’histoire jamais raconte?e d’une e?quipe qui, il y a une dizaine d’anne?es, s’appelait Diokoul Fc, et ve?ge?tait en division re?gionale. Teungueth Fc, un audacieux casting XXL et un mode?le qui a commence? a? payer.

UNE #QUALIFICATION_HISTORIQUE A? TOUT POINT DE VUE:

Lorsque Abdoulaye Diop s’est avancé pour frapper le dernier tir victorieux contre le Raja hier sous l’orage de Casablanca, le Se?ne?gal a retenu son souffle. Silence de cimetie?re. Il inspire. Puis expire. Il trottine, court, puis la catapulte au fond des filets marocains.

C’est l’extase. La liesse populaire. L’apothe?ose. Sur le coup, il ne re?alise pas. Et puis, la lucidite?. Les bras leve?s au ciel, il est pre?t a? prend son envol. Vers l’Afrique. Son destin e?tait trace? : l’ex arrie?re droit de la NGB vient de toucher le graal.

Il vient de remettre en question une histoire vieille de 16 ans re?volues. Lui qui il y a 16 ans, n’en comptait que 9, un gamin de 9 ans lorsque la JA se faisait sortir en demi-finale de ligue africaine des champions par les tunisiens de l’Etoile Sportive du Sahe?l de Sousse, les armes a? la main.

AU DE?BUT, IL Y AVAIT D’ABORD #UN_HOMME_COURAGEUX ET #AMBITIEUX :

Babacar Ndiaye est Docteur en Management, a? l’Acade?mie des Sciences de Management de Paris. Un prestigieux diplo?me qui lui a permis d’acce?der a? la compagnie Oryx. Il est pre?sentement le DG de la filiale Oryx Nigeria.

Le Pre?sident Babacar Ndiaye a pris les re?nes du Diokoul Fc en 2011, alors en division re?gionale. Lui qui a e?te? Pre?sident de l’ASC BE2 de Keuri Kaw, puis dirigeant de Yakar de Rufisque. Mais les urgences sont la?: le Diokoul Fc est quasi anonyme.

Le branding commence d’abord par un naming tre?s intelligent et fe?de?rateur : « Teungueth » est le nom traditionnel le?bou de Rufisque, et il faut faire en sorte que toute la ville s’y retrouve. Donc, « Teungueth Fc » est le nouveau nom du de?sormais ex Diokoul Fc.

S’ORGANISER, SE STRUCTURER: #LA_CLE?_DU_SUCCE?S

L’objectif de Babacar Ndiaye de mettre sur pied un club de dimension africaine dans les 10 prochaines anne?es est bien en marche. Il faut tempe?rer, patienter, y aller petit a? petit, prendre le temps de grandir tout en recrutant les meilleurs techniciens.

Pour ce faire il faut construire un sie?ge administratif, un bon local pour les joueurs. Et surtout embaucher un me?decin a? plein temps. De gros investissements! Oui mais the lockdown football parlait hier de 300 millions gagne?s gra?ce a? cette qualiff, c’est de?ja? excellent !

A force de travailler et s’entourer d’une bonne e?quipe, il grimpe les e?chelons un a? un, remonte, descend puis remonte en ligue2, puis en ligue 1 en compagnie du « fre?re » GF en 2016, avec le titre de champion, avec l’excellent Moustapha Seck.

La ligue 1 est tre?s complique?e au de?but, et le Tfc échappe à la rele?gation en 2017-18 gra?ce au technicien Lamine Dieng. En 2018-19 Babacar recrute Jules Diallo, avec qui il remporte la coupe du Senegal en 2019 1-0 contre l’US Gore?e. Le dernier a? donner un trophe?e a? Rufisque e?tait le Saltigue?, en 1977.

APRE?S LE #SE?NE?GAL, L’#AFRIQUE LUI TEND LES BRAS, MAIS PARFOIS IL FAUT #SAVOIR_DIRE_NON

Quand on est humble, on sait quand y aller, et quand non. Sous la houlette du nouveau technicien transfuge du Stade de Mbour Youssouph Dabo, le Tfc cre?e la stupe?faction ge?ne?rale en renonc?ant volontairement a? participer aux pre?liminaires de la Coupe Caf.

Depuis la saison 2013-14, le Tfc a commence? a? payer de manie?re formelle tous ses joueurs et staff, alors qu’ils ne sont qu’en National 1. Joueurs, encadrement, personnel administratif, tous sont salarie?s. Aller a? la CAF allait e?tre une sorte de pre?cipitation. Il faut patienter.

L’opinion sportive s’en e?tonna me?me, croyant que le souci e?tait plus financier que strate?gique. Youssouph Dabo me dira: « nous avons un plan clair et notre renoncement n’est pas que financier, il est aussi strate?gique et bien re?fle?chi, on a un objectif a? long terme ».

D’autres clubs ont aussi fait des investissements a? l’image de Mady Toure? de GF, Modou Fall alors a? l’As Pikine, Diamil Faye alors au Gfc, Djibril Wade au Ngb, Cheikh Seck au Jaraaf, Me Augustin Senghor a? l’Us Gore?e entre autres. Mais le Tfc a eu plus de chance et de re?ussite.

LE TRAVAIL DE Dabo Youssoupha ET LES #HOMMES_DE_LOMBRE :

Sous Dabo, le Tfc n’a pas encore perdu de match officiel. Depuis sa signature au club, il a dispute? 18 rencontres sur le banc, dont 13 en championnat, 1 en coupe de la ligue perdue aux buts contre Jamono de Fatick, et 4 en ligue africaine des champions. E?norme, non? Et mieux, encore l’e?quipe marque 26 fois et ne prend de buts que 8 fois !

Mais au dela? du gros travail de Babacar Ndiaye et du coach Youss, il y a aussi et surtout les hommes l’ombre: Abdou Gueye Coach Adjoint, Kana Fall Pre?parateur des Gardiens, Pathe? Sarr Pre?parateur Physique, et le doyen Alassane Dia Directeur Technique.

Alassane Dia est tre?s connu du football se?ne?galais a? la faveur de son excellent parcours. Homme de l’ombre depuis biento?t 3ans apre?s avoir coache? a? l’As Pikine puis une anne?e sabbatique suivi de quelques piges au Ngb, sa supervision technique est importante pour Dabo.

Avec son analyste vide?o Moussa Camara, le Tfc s’est abonne? a? la ce?le?bre plateforme russe INSTAT, afin de se voir livrer toutes les statistiques possibles de ses matchs, et ce au de?tail pre?s. Un abonnement tre?s one?reux. Mais le jeu en vaut une chandelle.

CONTINUER LE #TRAVAIL, FAIRE MIEUX QUE LA JA?

Le Tfc de Babacar Ndiaye n’a pas le?sine? sur les moyens pour se construire une re?putation. Le club s’est dote? d’un R+2 pour un bloc administratif, et de deux ba?timents de R+2 pour loger ses joueurs, qui du reste perc?oivent des primes de match de 100 mille ou plus, selon.

La fermeture du Stade Ngalandou Diouf pendant longtemps a fait que le club a joue? pendant presque 8ans hors de ses bases, en jouant a? Amadou Barry. Sa mise a? service augurerait de meilleurs lendemains pour une ville qui a toujours compte? dans le football national.

Symbole ultime, cette qualification historique quelques semaines apre?s le de?ce?s tragique du fils de la ville, Pape Bouba ancien joueur des Saltigue?s de Rufisque en cadets, n’est su?rement pas un hasard. 2021 est la?. Il tend les bras. Les bras ouverts.

Adama Ndione