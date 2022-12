Salutations …

Mesdames et messieurs, chers journalistes, c’est avec beaucoup de plaisir que nous faisons face à vous.

Vœux à la presse

Le Cercle des Cadres de la République des Valeurs/Réewum-ngor (CECAR) veut inscrire désormais, dans son agenda politique, des vœux à la presse. A ce titre, nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux, ainsi qu’à la Nation pour l’année 2023.

La République des Valeurs/Réewum-ngor marque son soutien aux journalistes dans leur combat pour la liberté de la presse. De même nous soutenons les groupes de presse en difficulté tel que Dmédia et demandons à l’Etat une meilleure assistance à ce secteur qui est un maillon essentiel de la démocratie. Sans les médias, le Sénégal ne serait pas cette démocratie tant vantée dans le monde.

Agenda Républicain

L’année qui tire à sa fin a été marquée par deux rendez-vous électoraux : les élections locales de janvier 2022 et les élections législatives de juillet 2022. Comme à son accoutumée, le peuple sénégalais a montré sa maturité, en votant dans le calme et la sérénité et en portant son choix sur plusieurs candidats de l’opposition. Ce signe de maturité démocratique engage tous les partis politiques à faire preuve de responsabilité.

Lors des élections locales, la RV participait à ses premières joutes électorales. Elle en est sortie plus déterminée à mener les luttes essentielles pour sortir notre pays du marasme économique, politique et moral dans lequel le régime actuel l’a plongé.

S’agissant des élections législatives, la République des Valeurs/Réewum-ngor, engagée dans la coalition AAR Sénégal a vu son leader, Thierno Alassane être élu député à l’Assemblée nationale. Nous rappelons notre ancrage dans la coalition AAR Sénégal, composée d’hommes et de femmes qui ont tous fini de faire leur preuve et souhaitons, qu’elle soit consolidée en vue de l’élection présidentielle. A l’Assemblée nationale, le député Thierno Alassane s’est distingué par la qualité de ses interventions. Il a porté le débat sur les hydrocarbures et l’obligation d’une enquête parlementaire sur le sujet. Il s’est saisi des dossiers de la Poste, du King Fahd Palace, des fonctionnaires du secteur primaire, des artisans de la Rue 1 de la Médina en attente de déguerpissement.

La RV dénonce l’opacité des fonds politiques mis à la disposition d’institutions pour vassaliser une clientèle politique. Animé par le sacerdoce inébranlable, dont il s’est porté volontaire en faveur des populations, Thierno Alassane Sall a plutôt rappelé fermement les dangers qui peuvent survenir au Sénégal suite à la colère populaire due au bradage des ressources, à la précarité et à la hausse vertigineuses des prix.

La RV, tenant à la sacralité de la parole donnée, attire l’attention sur l’entêtement du président de la République à vouloir se déclarer candidat à un 3ème mandat. Nous prendrons pour responsable de ce qu’il adviendra tous ces agitateurs de Benno et au besoin les traduire devant les juridictions nationales et internationales.

Fidèle à ses principes de ne parler que de questions essentielles, le CECAR regrette les étiquettes et la désinformation distillées à notre encontre. L’absence de pluralité est un danger qui conduit inévitablement à la confrontation binaire et à la violence. Si nous voulons construire une nation solide, il est de notre devoir à tous de veiller à la vitalité démocratique.

Mal gouvernance …

Le Sénégal traverse une crise morale qui peut mener à son démantèlement. L’exemple le plus récent reste les conclusions du rapport de la Cour des comptes. L’apparition de la pandémie de la Covid-19 avait consacré la générosité du peuple sénégalais. 773,214 milliards de FCFA avaient été mobilisés selon la Cour des comptes, pour faire face à la maladie et à ses conséquences sur la vie sociale et économique de notre pays. Mais au lieu de s’élever à la dignité dont la nation à fait montre, plusieurs autorités ont préféré se remplir les poches dans une fête indécente, ou la concussion, la prise illégale d’intérêts et la corruption constituaient le clou du spectacle. A titre illustratif, le rapport de la cour des comptes révèle un gap de 115.316 en 2020 et 546.716 en 2021 entre les tests déclarés et ceux effectués, soit 26.481.280.000

Le CECAR dénonce ces vols organisés et demande au Procureur de la République, pour une fois, de se saisir de cette affaire, pour des sanctions idoines contre cette criminalité à col blanc. Le peuple sénégalais mérite des dirigeants à la hauteur de ses ambitions. Ce n’est pas la première fois qu’il se fait voler et trahir par ceux qui sont chargés de travailler pour ses intérêts. Pour cette fois, nous exigeons du Président Macky Sall d’enlever son coude pour que justice puisse se faire.

Orientation économique du gouvernement

Dans sa DPG, Amadou BA parle d’un sous-programme « Gestion des eaux pluviales » de 5,7 milliards en 2023. Le CECAR exige d’abord la lumière sur les 767 milliards du plan décennal 2012-2022. La RV propose que les millions de litre d’eaux drainées soient utilisées dans un programme d’agriculture de contre saison et non jetées à la mer.

Dans un autre registre, le PM parle d’un Programme « Zéro bidonville ». Rappelons que d’après la Banque Mondiale, le Sénégal est déficitaire de 370 0000 logements dont 160 000 à Dakar alors que l’Etat parle de 100.000 logements depuis 2017. A ce titre, le quotidien Libération du Mercredi 27 Juillet 2022, révèle une “Escroquerie de 9 hectares à Rufisque” avec une falsification de signatures et cachets de notaires. La RV exige du gouvernement une gestion transparente de ce dossier.

A propos de politique climatique, le Gouvernement de Amadou BA parle d’un renforcement de la protection de nos écosystèmes environnementaux. Au-delà de cette cosmétique politique, la RV demande une prise en charge réelle de l’avancée de la mer dans des zones comme Guet Ndar, Rufisque, Guédiawaye et la pointe de Sangomar avec un récent éboulement menaçant le village de Djifer.

S’agissant de sécurité alimentaire, le PM parle d’un début d’exécution, en 2023, de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. La RV demande ce qui est advenu des 551.449.836.262 du plan stratégique sectoriel à moyen terme (2014-2016), dont faisait état la Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles dans son rapport de juin 2015.

Nous constatons que des milliards ont été engloutis pour des programmes sans succès avec un niveau d’endettement de plus de 11.000 milliards. Au lieu d’un gouvernement de combat, le Sénégal a plus besoin d’un gouvernement d’intelligence et d’efficience.

Conclusion

Pour terminer, chers journalistes, nous rappelons ces mots de Sidy Lamine Niasse, dans son livre Un Arabisant entre presse et pouvoir : « Vérifier tout avec soin et permettre à chacun de s’exprimer pour donner une vision complète des faits, constitue la base de notre travail. »

Nous vous remercions.