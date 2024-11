The Bachelor : Blanche gagne le cœur de Lamine

XALIMANEWS- Dans un décor romantique et intime, le Bachelor s’est présenté pour la dernière fois avec la rose finale en main. Face à Blanche et Nelsa, il a livré un discours empreint d’émotion, évoquant les moments partagés avec chacune d’elles et la difficulté de faire un choix.

Le Bachelor a choisi d’offrir la rose finale à Blanche. Dans un discours sincère, il a expliqué que sa douceur, son authenticité et leur compatibilité évidente avaient conquis son cœur.