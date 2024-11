Théâtre : La famille Diop organise les Journées d’hommage à Cheikh Tidiane Diop et à la troupe « Daaray Kocc », du 25 au 27 novembre 2024

XALIMANEWS- La famille de feu Cheikh Tidiane Diop, fondateur de la célèbre troupe théâtrale Daaray Kocc, organise des Journées Culturelles les 25, 26 et 27 novembre 2024. Ces événements ont pour objectif de rendre hommage à l’illustre disparu et de célébrer l’héritage de cette prestigieuse troupe, qui a marqué l’histoire

Il y a 22 ans, un 25 novembre 2002, disparaissait le célèbre artiste Cheikh Tidiane Diop fondateur de la troupe théâtrale Daaray Kocc. Plus de deux décennies après sa mort, sa famille va organiser des journées culturelles en son honneur, pour lui rendre hommage, ainsi qu’à la troupe qu’il a fondée. Ces journées seront l’occasion de revisiter les moments phares de son héritage artistique, dont l’influence sur la scène théâtrale du Sénégal est indéniable.

Cheikh Tidiane Diop fait partie de ceux qui ont donné au théâtre sénégalais ses lettres de noblesse. En tant que fondateur et leader de la troupe mythique Daaray Kocc, le natif de la Médina a marqué d’une empreinte indélébile l’histoire du théâtre sénégalais. Son œuvre continue de résonner à travers les générations successives d’artistes, de Ibou laye Mbaye à Mass, Moustapha Diop, Amy Dieng » Appolo « , Ibra Italien, Ndeye Khady, ainsi que Papa Demba Ndiaye, Habib Diop « Baye Ély « , sans oublier le fameux duo Baye Peulh et Makhouredia Gueye. Ces noms témoignent de l’impact durable de sa vision et de son héritage dans le monde théâtral sénégalais.

Programme de l’évènement

Lundi 25 novembre 2024 à 10 heures à la maison familiale à la Médina rue 21 angle 18 : Journée de prières et actions sociales

Cette journée sera consacrée à la mémoire de Cheikh Tidiane Diop. Elle offrira un moment spirituel intense où les participants se rassembleront pour prier en hommage à cette grande personnalité et à son œuvre.

L’événement inclura également des initiatives sociales destinées à soutenir la communauté locale ou à promouvoir des causes liées à l’art et à la culture. Ces actions visent à renforcer l’impact social et culturel de l’héritage de Diop et de sa troupe.

Mardi 26 novembre 2024 à partir de 15 heures à l’miqon de la Culture de la Médina : :Symposium et expositions

Un symposium, sous forme de table ronde ou de conférence, permettra d’examiner en profondeur l’impact de Cheikh Tidiane Diop et de la troupe Daaray Kocc sur le théâtre sénégalais. Il s’agira d’analyser leur contribution à l’art dramatique et de réfléchir aux évolutions du théâtre au Sénégal.

Des expositions seront également organisées, présentant des objets, des photographies et d’autres éléments artistiques en lien avec la vie de Cheikh Tidiane Diop et l’histoire de la troupe Daaray Kocc.

Mercredi 27 novembre 2024 à 18 heures au Théâtre Daniel Sorano : Spectacle d’hommage « Daaray Kocc par Cheikh Tidiane Diop, l’école des Valeurs »

L’événement se clôturera par une représentation théâtrale en hommage à Cheikh Tidiane Diop et à la troupe Daaray Kocc, qui mettra en lumière leur œuvre et l’empreinte qu’ils ont laissée sur le théâtre sénégalais.

Cette série d’événements a pour ambition de célébrer et de préserver l’héritage de ces figures majeures du théâtre, tout en impliquant la communauté à travers des actions culturelles et sociales significatives.

