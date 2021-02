«Aucun texte ne permet à la commission d’entendre Adji Sarr ou d’autres témoins» Le député de la majorité conteste les arguments de ses collègues, Moustapha Guirassy et Cheikh Bamba Diéye, qui ont démissionné de la Commission ad hoc. Il estime que les députés de l’opposition outrepassent leurs prérogatives en demandant l’audition de Adji Sarr, la masseuse qui accuse Ousmane Sonko de viols et de menaces de mort, et d’autres témoins. «Ils n’ont pas le droit de les entendre. Aucun texte ne leur permet de le demander. Lors des débats en séance plénière, le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre prendront la parole», a-t-il rappelé les dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée sur la procédure de levée de l’immunité parlementaire. Directeur national opérationnel de l’Union citoyenne/Buntu bi d’ajouter : «Ensuite, quand le Bureau de l’Assemblée nationale se réunit sur demande du président, il n’examine que trois choses : Est-ce que la demande est sincère ? Est-ce qu’elle est loyale ? Et est-ce qu’elle est juste ? A partir de là, ils adhèrent à la demande ou pas. L’article 52 ne parle que de l’audition du député. En aucun moment, on ne parle de l’audition d’une autre personne.»

Le député Ousmane Sonko pourrait refuser de répondre à la convocation de la Com­mission ad hoc de l’Assemblée nationale pour la levée de son immunité parlementaire prévue aujourd’hui. Vendredi, il avait décliné la notification apportée par un gendarme. «S’il refuse de déférer à la convocation, la commission va continuer son travail. On a vu des levées d’immunité parlementaire où les députés ont refusé de choisir un défenseur et ont refusé de déférer à la convocation. La Commission ad hoc va continuer son travail sur la base des éléments qu’il a, fera un rapport et va apprécier. Et ce rapport sera remis aux députés parce que c’est la plénière qui enlève l’immunité parlementaire. La Commission ad hoc ne fait que recueillir des éléments», a expliqué hier Théodore Chérif Monteil devant le Jury du dimanche sur I-radio et Itv.

