S’agissant du compagnonnage du PIT avec l’APR, Thié Ndiaye souligne que la question sera discutée mais seulement au prochain congrès. « La position du parti n’est pas dégagée par le dirigeant mais le Congrès car il est l’instance suprême dans le parti et décide sur toutes les questions même d’actualité. Dans toutes les alliances qu’on a été, on a toujours fait en sorte de respecter la centralité du parti c’est-à-dire que tout acte que l’on pose, soit pour le bien du Sénégal et du parti. Et le parti continue par contre ses activités, va à la rencontre des paysans et des travailleurs. Mais nous ne le faisons plus », déplore le responsable politique.

