Ensuite, « il s’agit de réparer les organes de l’État et de la nation, profondément abîmés par les logiques clientélistes et le népotisme. Sans cela, aucune Justice n’est possible, aucune démocratie ne peut être pérenne, et la construction républicaine restera inachevée. Par ailleurs, nous devons rester vigilants face aux crispations identitaires. Ce sont nos concitoyens les plus démunis qui habitent ces nouveaux ghettos. Il faut refuser d’épingler et de stigmatiser les étrangers. Cela peut nourrir des préjugés et un discours de haine », a-t-il affirmé.

