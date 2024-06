Thierno Alassane Sall: « le Premier ministre menace d’aller faire sa déclaration de politique générale au marché Sandaga si cela lui plaît »

XALIMANEWS: « Après l’alternance, on était en droit d’espérer discuter solutions à nos institutions à terre, au chômage écrasant la jeunesse, à la corruption généralisée, ou encore à l’éducation de nos enfants en déliquescence », à posté Thierno Alassane Sall sur sa page Facebook

Et le parlementaire de poursuivre « au lieu de cela, on débat sur le débat, et le Premier ministre menace d’aller faire sa déclaration de politique générale au marché Sandaga si cela lui plaît »

« Plutôt que de lancer un ultimatum à l’Assemblée nationale, à qui il est tenu de par la Constitution de s’adresser, Ousmane Sonko serait mieux inspiré de se rapprocher de cette institution et de trouver une solution à cette « crise factice », a t’il conclu