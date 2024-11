Thierno Alassane Sall, tête de liste de la coalition “Sénégal Kessé” à Ziguinchor: “Si nous obtenons la majorité à l’Assemblée nationale, nous allons supprimer la loi d’amnistie pour faire la lumière sur les nombreuses morts”

XALIMANEWS: La tête de liste nationale de la coalition “Sénégal Kessé”, Thierno Alassane Sall a prôné, ce week-end à Ziguinchor (sud), la suppression de la loi d’amnistie adoptée par l’Assemblée nationale avant la tenue de l’élection présidentielle du 24 mars dernier afin de ’’faire la lumière sur les nombreuses morts que le Sénégal a connues entre 2021 et 2023”.

“Si nous obtenons la majorité à l’Assemblée nationale, nous allons supprimer la loi d’amnistie pour faire la lumière sur les nombreuses morts que le Sénégal a connues entre 2021 et 2023”, a promis la tête de liste nationale de la coalition “Sénégal Kessé”, lors d’une visite de proximité dans la commune de Ziguinchor, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre prochain.

“Si nous obtenons une majorité écrasante, nous allons abroger cette loi d’amnistie parce que, des Sénégalais sont décédés et jusqu’ici nous ignorons les circonstances de leur mort. Des Sénégalais ont été mutilés et d’autres ont perdu leurs biens. Donc, nous devons la vérité au peuple”, a insisté Thierno Alassane Sall.

Sur un autre registre, il ” souligne l’impérieuse nécessité d’engager des discussions profondes “pour finir avec le conflit en Casamance vieux de plus de quatre décennies”.

En compagnie de la tête de liste départementale, Babacar Dial, Thierno Alassane Sall a sillonné les rues de Ziguinchor. Il a déploré “l’état” dans lequel se trouvent les routes de cette commune.

“Si vos routes sont dégradées, c’est parce qu’il y a une volonté manifeste de laisser perdurer la souffrance des populations”, a estimé M. Sall.

“Je suis prêt à porter toutes vos doléances devant l’Assemblée nationale. Vos routes sont impraticables et il n’y a pas d’hôpitaux de qualité à Ziguinchor. C’est vraiment désolant parce que, personne ne s’occupe de vous”, a-t-il dit.

La tête de liste nationale de la coalition “Sénégal Kessé” dit être ”déçu de cette situation actuelle de la commune de Ziguinchor”.

Pour lui, “la Casamance devrait dépasser sa situation actuelle”.

“Quelqu’un vous avez parlé d’économie sociale et solidaire et de monnaie locale. Il en est où avec cette politique monétaire. On vous a juste vendu un rêve irréalisable. Nous n’avons constaté aucun changement”, a regretté Thierno Alassane Sall.