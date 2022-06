Les députés Déthié Fall, mandataire national de YAW, Mame Diarra Fam, le maire de Guédiawaye, Ahmed Aidara, et l’activiste Guy Marius Sagna, et plusieurs autres manifestants ont été arrêtés. Ils sont poursuivis pour « participation à une manifestation non autorisé et trouble à l’ordre public ». Ils devraient être présentés devant le juge ce lundi matin.

