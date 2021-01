XALIMANEWS- Les autorités ont pris de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Lors de son discours, le Président Macky Sall a ordonné qu’une stratégie nationale de vaccination lui soit proposée dans les meilleurs délais pour prendre en charge et en priorité la vaccination du personnel médical et des personnes à risques qui nécessitent la plus grande attention. Sur sa page Facebook, Thierno Bocoum lui demande de se faire vacciner en premier: « Il faut gouverner par l’exemple. Que la campagne de vaccination annoncée par le Président de la République commence par lui-même et les membres de son gouvernement », a posté Thierno Bocoum.

