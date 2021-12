ADVERTISEMENT

Invité du « Grand oral » sur Rewmi Fm Thierno Lô, ancien ministre sous Abdoulaye Wade, aujourd’hui PCA de Sen-Ter et Président de l’Alliance pour la Paix et le Développement (A.P.D), s’est prononcé sur l’affaire Kilifeu.



L’ancien ministre a donné son avis sur la « justice à deux vitesses » que dénonce Frapp et Y’en marre, « je reconnais que c’est une expression de liberté à encourager et que le Sénégal est un exemple de démocratie. Il faut la préserver car il ne faut pas qu’il y ait recul de cette démocratie. Ceci étant, l’expression des droits doit s’accompagner du respect des devoirs. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la justice sénégalaise est une justice à double vitesse. C’est le sentiment de quelqu’un qui a perdu un procès et qui n’est pas avantagé. Les gens qui ont été devant la justice et qui ont recouvré leur liberté et leur droit, quand ils sortent, sont satisfaits. Seul Dieu ne se trompe pas. Des juges peuvent se tromper, mais il faut qu’on les respecte et on ne doit pas fragiliser cette institution. Il faut essayer de façon intelligente de faire des réformes dans toutes les structures de ce pays », a-t-il indiqué.

Il apporte ainsi son appréciation sur l’affaire Kilifeu et l’attitude de Y’en a Marre vis-à-vis de justice. « Le nouveau comportement que nous avons au Sénégal n’est pas spécifique à Y’en a marre. C’est un mal qui est en train de gangréner le Sénégal et il faudrait se dire la vérité, sinon on va tout droit vers les dérives. Comment comprendre que des gens se lèvent un bon jour pour légiférer et dire que tel sorte de prison ? Kilifeu, je le respecte beaucoup et il participait à des activités de mon parti et mon école du parti est Open car il faut des débats. Tout n’est pas négatif, car ce sont des jeunes qui ont des programmes. J’ai regardé son portable, mais ce que j’ai vu comme programme de jeunesse, élément de promotion de la destination Sénégal, je me suis dit que ces garçons pouvaient être beaucoup plus utiles. Alors, mais, quoi qu’il puisse être, personne n’a le droit de légiférer. Il faut laisser la justice faire son travail. Je suis sidéré quand je vois des gens qui aspirent à diriger ce pays marcher avec des jeunes qui veulent mettre au rabais la justice de notre pays. Je suis sidéré de les voir demander à des jeunes de ne pas répondre à des convocations de justice. C’est ça le mal de notre classe politique. Les politiciens ont des problèmes, parce que le discours et les comportements sont différents quand vous êtes au pouvoir ».