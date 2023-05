En effet, c’est un montant de 50 millions FCFA, en coupure de billets de 5000 et 10 000 qui a été saisis. Vu la tournure inquiétante et l’ampleur du trafic, la gendarmerie invite les populations à plus de vigilance et à une collaboration saine pour une meilleure prise en charge du phénomène.

