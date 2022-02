XALIMOANEWS- La Cour d’appel de Thiès est finalement allée dans le sens de la Commission départementale de recensement des votes. Ablaye Dièye, candidat de la coalition And siggil Thiès, perd ainsi les élections locales à Thiès-Est au profit de la coalition Yewwi askan wi (Yaw) dirigée par Me Ousmane Diagne. C’est le même sort pour le maire sortant de Taïba Ndiaye, Alé Lô, par ailleurs 5e vice-président de l’Assemblée nationale. Il avait contesté sa défaite en introduisant un recours au niveau du bureau de Thiallé. Cela n’a finalement pas abouti et il perd ainsi après plus de 30 ans de règne à Taïba Ndiaye. C’est une page qui se tourne dans cette commune. Le nouveau maire, Assane Ndiaye, qui a hérité du témoin hier, a effectué la passation de services avec son ancien mentor dont il fut adjoint durant le mandat précédent. De la même manière, la Cour d’appel n’a pas donné une suite favorable au recours introduit par Bara Ndiaye, maire sortant de Méouane.

