Le Collectif des Amis du Directeur général de la Lonase, Lat Diop, à Thiès, selon qui «l’annonce prématurée de son hypothétique candidature entre dans sa logique de vouloir brouiller les cartes», pense qu’«après avoir tristement constaté qu’il a perdu la bataille de la cohabitation, Monsieur Sonko surfe encore sur le discours insurrectionnel aux fins de matérialiser son triste dessein d’engager encore notre pays dans une deuxième vague meurtrière». Et de déclarer «ne pouvoir ni accepter ni tolérer que le leader de Pastef soit disqualifié de tout procès», d’autant que, mentionnent ses membres, «les faits pour lesquels est poursuivi ce richissime opposant sont d’une extrêmegravité». Selon Edouard Latouffe, «la place de ce violeur attitré, coutumier des faits, n’est pas au Palais de Roume. Lui accorder une place dans cette si prestigieuse institution, qui a vu défiler de grands hommes d’Etat, représenterait un coup de poignard dans le dos de notre démocratie, modèle et référence en Afrique et dans le monde». Pour les membres du Collectif des Amis de Lat Diop à Thiès, «il est totalement exclu que la candidature de Ousmane Sonko à la Présidentielle de 2024 soit constitutionnellement validée». Latouffe et ses camarades promettent de «rendre publique, dans les prochains jours, une pétition «Non à la candidatured’un violeur», à soumettre à «tous les Sénégalais épris de notre Justice et préoccupés par une bonne respiration de notre démocratie». Leur conviction profonde étant, disent-ils, que «le procès Sonko-Adji se tiendra, qu’il vente ou qu’il neige», parce que, soulignent-ils, «les Sénégalais ont le droit de savoir toute la vérité sur cette rocambolesque affaire qui continue de défrayer la chronique. L’Etat ne doit faire preuve d’aucune faiblesse». Ils exigent un «procès public» et pensent que «le temps est venu d’arrêter une certaine machine de désinformation, de mensonges, de calomnie et de contrevérités qui, malheureusement, est en train d’emballer l’opinion dans son forfait».

