Pour une prise en charge des ndongo-daaras dans le système d’assurance maladie communautaire du Sénégal, plus de cent chefs religieux membres de la Fédération nationale des associations de maîtres coraniques (Fnamcs) et des représentants des familles religieuses de Touba, Tivaouane, Médina Baye, Cambérène/Yoff, Médina Gounass, Pire, Ndiassane et Thiénaba, se sont retrouvés à Thiès, ce mercredi 28 septembre 2022. Un atelier national d’orientation et de partage d’informations sur l’état des lieux de l’initiative de prise en charge médicale des ndongo-daaras a été initié par l’Agence nationale pour la Couverture maladie universelle (Anacmu). Une rencontre dans le cadre de la Cmu-Daara.

C’est une question importante : comment prendre en charge les talibés ? La rencontre, présidée par le Directeur général de l’Agence nationale pour la Couverture maladie universelle (Acmu), Dr Bocar Mamadou Daff, avec comme objectif de mettre en place un comité technique de suivi de la mise en œuvre de l’initiative de prise en charge des ndongo-daaras et d’élaborer la feuille de route de mise en œuvre, a été une occasion pour l’Anacmu de partager «le projet d’arrêté de la Cmu-Daara», «l’organisation et le fonctionnement de la Fédération nationale des maîtres coraniques» et «la cartographie des Daaras au niveau national» ou encore d’«élaborer de manière conjointe, une feuille de route pour le démarrage de l’initiative».

Le Directeur général de l’Agence nationale pour la Couverture maladie universelle (Anacmu) a rappelé que, «dans le cadre de l’extension de la couverture du risque maladie, à travers le développement d’initiatives multisectorielles, le ministère de la Santé et de l’action sociale et le ministère de l’Education nationale ont mis en place un dispositif de prise en charge médicale des élèves dénommé Cmu-Elève». Il souligne que «cette initiative, qui est en adéquation avec le Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (Paquet) dont les orientations sont reprises dans le Plan Sénégal émergent, à travers son axe II «Protection sociale, capital humain et développement durable», devrait être étendue aux ndongo-daaras, afin de faire de la santé, un intrant de qualité à tous les niveaux, dans le cadre des enseignements- apprentissages». Dr Bocar Mamadou Daff indique, par ailleurs, que «dans son programme de modernisation des daaras, le Ministère de l’éducation nationale (Men) envisage des actions d’accompagnement qui participent à la lutte contre la mendicité et qui offrent l’opportunité aux marabouts de protéger leurs rares revenus susceptibles d’être utilisés pour les dépenses de santé de ces talibés».

Plus de 30 000 écoles coraniques, avec plus de 2 000 000 d’apprenants

Dr Daff a insisté sur «l’intérêt tout particulier que l’Agence de la Couverture maladie universelle accorde à la promotion de l’initiative «Cmu-Ndongo daaras» dont la mise en œuvre constitue une traduction concrète de la vision du président de la République, sur la prise en charge médicale des groupes vulnérables et la promotion de l’éducation inclusive». Il a démontré «la pertinence de promouvoir cette initiative, à l’image de la Cmu-Elève, pour faire de la santé et de la protection sociale, des intrants de qualité à tous les niveaux, dans le cadre des enseignements-apprentissages». Aussi de faire remarquer qu’«en effet, compte tenu de l’importance qu’occupent les daaras dans le système éducatif sénégalais (plus de 30 000 écoles coraniques, avec plus de 2 000 000 d’apprenants) et tenant compte également du niveau d’enrôlement actuel de cette cible dans les mutuelles de santé (39 277 ndongo-daaras), il s’avère nécessaire d’organiser des rencontres de partage avec l’ensemble des parties prenantes». Tout ceci, dit-il, «dans la perspective d’apporter une solution à la lancinante question de la prise en charge médicale des ndongo-daaras».

Promotion de la «Cmu-ndongo daaras» dans les foyers religieux et au sein des écoles coraniques

L’organisation de cet atelier a permis d’orienter les maîtres coraniques sur l’initiative de prise en charge médicale des ndongo-daaras dans le cadre du programme de la Couverture maladie universelle, avec comme principal livrable, l’élaboration d’une feuille de route dont la mise en œuvre sera faite de manière conjointe entre l’Anacmu, les organisations mutualistes et les différentes associations de daaras et maîtres coraniques, en tenant compte des nouvelles orientations du programme Cmu, relatives à la mise en commun du risque à l’échelle départementale, la restructuration et le renforcement de la professionnalisation des mutuelles de santé. Se réjouissant de l’engagement des autorités religieuses à accompagner ce programme de Couverture maladie universelle, Dr Bocar Mamadou Daff a, dans cette perspective, exprimé ses remerciements et sa gratitude à l’endroit du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui, remarque-t-il, a «déjà mobilisé vingt millions de F Cfa pour l’enrôlement des ndongo-daaras de la ville sainte de Touba dans les mutuelles de santé».

