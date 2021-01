XALIMANEWS: Les problèmes entre Youssou Ndour et Thione Seck semblent loin d’être résolu. Le leader du Ram Daan, Thione Seck a encore réitéré sur les lignes du journal Les Échos ces propos révélateurs à l’encontre de Youssou Ndour et de sa sœur, Ngoné Ndour. « Ce que j’ai dit et dirai dans 50 ans. c’est grâce à Youssou Ndour que Ngoné est devenue Pca de la Sodav ». La nomination de Ngoné Ndour, sœur de Youssou Ndour a été controversée par les artistes sénégalais même si rares sont ceux qui osent se prononcer. Toutefois, Papa Thione, connu pour ses vérités salées semble vouloir faire la part des choses. « De grâce, ne suis pas ceux qui Guettent les différends entre nous » a t-il lancé à Youssou Ndour. Après tout: « j’ai beaucoup de considération pour lui », le message de Thione à You.

