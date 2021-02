XALIMANEWS: Thomas Tuchel entraineur de Chelsea a profité de son entretien d’après match pour donner son point de vue sur les gardiens de but à Chelsea. Selon Tuchel: «Edou est le numéro un et c’est clair». Bien qu’il soit naturellement heureux de voir Kepa bien performer et effectuer des arrêts importants, Tuchel a insisté sur le fait qu’Edouard Mendy restait son premier choix pour le moment et que la décision pour ce match avait été prise de donner à l’international sénégalais une pause bien méritée.

