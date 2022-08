Abdoulaye Sow et Farba Ngom responsables de l’Alliance pour la République (APR), sont revenus sur l’affaire opposant Ousmane Sonko à la jeune masseuse Adji Sarr. Ils invitent Ousmane Sonko à répondre à la justice. « Les citoyens sont d’égales dignités devant la loi, ce qui signifie et qui exige que le contentieux opposant les citoyens Ousmane Sonko et Adji Sarr interpellent toutes les consciences, mais surtout les institutions judiciaires déjà saisies sans aucune intervention de quelque nature que ce soit mais par la seule volonté et le seul désir de justice de la petite fille », a soutenu Abdoulaye Sow lors d’un point de presse.

