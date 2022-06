Ce weekend, l’avion transportant des fournitures médicales pour les services de maternité et de néonatalogie, ainsi que des lits et du matériel pour les salles d’opération , des médicaments et des trousses de premiers soins a atterrit au Sénégal. Selon Sultan Ali Al Harbi, ambassadeur des EAU au Sénégal « l’aide médicale envoyée ce dimanche reflète les relations de longue date entre les EAU et le Sénégal, qui remontent au milieu des années soixante-dix dans plusieurs domaines économiques et de développement. » L’ambassadeur a affirmé la volonté des dirigeants des EAU d’aider tous les pays frères et amis et de renforcer leurs capacités à faire face aux crises humanitaires et à en atténuer les effets.

