XALIMANEWS-Un bel élan de démarche de RSF l’accompagnement du couple mère-enfant dans la phase critique de la grossesse et de la naissance nécessite des besoins importants d’attention médicale et de moyens. Une industrie historique comme les Grands Moulins de Dakar se devait de rester attentive à l’appel lancé pour la réhabilitation du Pôle Mère-Enfant de l’Hôpital Régional Abdoul Aziz Dabakh.

C’est sous l’impulsion du regretté champion de l’industrie sénégalaise feu Ameth AMAR, un homme de cœur engagé envers à sa communauté et attaché au Khalife Général, que les Grands Moulins de Dakar ont rejoint le Ministère de la Santé en 2019 dans ce projet de réhabilitation du bâtiment et des équipements. Sous la bénédiction et les encouragements du Khalife Général des Tidjanes, et avec le pilotage exclusif des agents de l’hôpital (personnel de santé et de maintenance), les travaux entièrement menés par la main d’œuvre locale ont coûté 34 millions.

Ainsi, 50% ont été pris en charge par les Grands Moulins de Dakar dans le cadre d’un partenariat qui se veut novateur et développé avec toutes les parties prenantes. En rapprochant la maternité et la pédiatrie, rendons hommage aux professionnels de cet hôpital qui ont su être les principaux acteurs de l’organisation pour optimiser l’efficacité et l’effectivité de cette belle mission. C’est aujourd’hui ces professionnels qui reçoivent, communiquent et travaillent mieux à l’aide d’un espace et d’une ergonomie repensée par eux-mêmes. La réussite de ce projet est une belle illustration de style managériale et de modernisation des établissements de santé.

A cet effet, la société les Grands Moulins de Dakar, connue pour son engagement citoyen et ses avancées dans une démarche RSE structurée, a démontré son positionnement en appui à la santé et au bien-être des populations. C’est aussi l’occasion de rappeler que la maison mère, le Groupe Seaboard, veut se placer sur une approche essentielle aux côtés des publics vulnérables et veut favoriser les actions prévues en matière de soutien et de lutte contre la malnutrition infantile.

Ce partenariat Public-Privé, en associant toutes les parties intéressées, explique la réussite saluée par tous dans ce projet.A toutes les Femmes qui portent nos enfants au péril de leurs vies, nous rendons aussi un hommage vibrant.