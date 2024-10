Togo : La Sénégalaise Coumba Sow, nouvelle coordonnatrice résidente des Nations unies

XALIMANEWS-La Sénégalaise Coumba D. Sow a été nommée au poste de coordonnatrice résidente des Nations unies au Togo par le secrétaire général António Guterres, selon une source officielle. Cette nomination est entrée en vigueur le 5 octobre dernier, avec l’approbation du gouvernement togolais, comme indiqué dans une note publiée sur le site de l’Organisation des Nations unies.

Forte de 20 ans d’expérience dans le développement et l’aide humanitaire, Coumba D. Sow a précédemment été Représentante de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Rwanda et à Djibouti. Elle a également occupé le poste de Coordonnatrice des situations d’urgence et de la résilience pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel.

Dans sa carrière au sein du système des Nations unies, elle a occupé plusieurs postes de direction, y compris celui de Responsable de l’Afrique au Cabinet du directeur général de la FAO. Ses travaux ont couvert des domaines tels que les politiques de développement agricole et rural en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Coumba D. Sow détient un Master en management des politiques publiques de Sciences Po Paris, ainsi qu’un troisième cycle en Économie agricole de l’université de Londres et en Agro-industries à Montpellier, en France.

Avec APS